Rubato in aeroporto portafogli con 6000 euro | ladri e denaro rintracciati dalla Polaria

Un episodio di coraggio e rapidità si è consumato all'aeroporto di Bologna, dove un portafoglio con oltre 6.000 euro è stato rubato durante il gran flusso di viaggiatori. Tuttavia, grazie all’efficacia della Polaria del Marconi e alla collaborazione delle forze dell'ordine, i ladri sono stati rintracciati e il denaro restituito al proprietario, un passeggero russo in attesa del suo volo. La sicurezza in aeroporto si conferma una priorità, anche nei momenti più caotici.

Bologna, 30 giugno 2025 – Rubato nell’aeroporto un portafogli contenente oltre seimila euro, ma la Polaria del Marconi è riuscita a rintracciare i ladri e restituirlo al proprietario. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, giornate di grandissimo afflusso nello scalo bolognese, ma è stato reso noto dalle forze dell’ordine questa mattina. Vittima del furto un passeggero di nazionalità russa che si era fermato per una sosta, in attesa del suo volo, in uno dei bar situato all’interno dell’aeroporto. L’uomo si è distratto in seguito a una telefonata, si è allontanato dal bar lasciando sul tavolino un piccolo marsupio contenete il portafoglio con denaro contante, documenti e carte di credito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubato in aeroporto portafogli con 6000 euro: ladri e denaro rintracciati dalla Polaria

