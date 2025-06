Ruba vestiti scoperto dall’addetto alla sicurezza Nei guai un 36enne

Un tentativo di furto finisce male a Firenze, dove un 36enne peruviano già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dall’addetto alla sicurezza mentre cercava di trafugare capi di abbigliamento per oltre 120 euro. La sua azione è stata prontamente scoperta e, grazie all’intervento dei carabinieri, la refurtiva è stata recuperata, confermando che la sicurezza pubblica resta una priorità per la città.

Firenze, 30 giugno 2025 – E’ stato arrestato mentre tentava di rubare diversi capi di abbigliamento in un negozio di Firenze, per un valore di oltre 120 euro. Protagonista un 36enne di origine peruviana, già noto alle forze dell’ordine: il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Firenze. L’uomo è stato sorpreso dall’addetto alla sicurezza di un negozio di vestiti di via Panzani. Successivamente sono intervenuti i carabinieri e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita. L’arrestato, a disposizione della Procura di Firenze, dopo una notte in camera di sicurezza è stato condotto davanti al Tribunale di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ruba vestiti, scoperto dall’addetto alla sicurezza. Nei guai un 36enne

