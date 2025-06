Ruba negli spogliatoi di una scuola di danza denunciata dai carabinieri

Una scena di furto che ha scosso una scuola di danza a Trieste. Una donna di 39 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata scoperta dalle videocamere mentre tentava di sottrarre denaro dagli spogliatoi. Denunciata dai Carabinieri della stazione di Trieste Scorcola, questa vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza e della fiducia nelle nostre comunità, ricordandoci che la legalità deve sempre prevalere.

TRIESTE - Ruba denaro dallo spogliatoio di una scuola di danza, beccata dalle videocamere, una donna triestina di 39 anni, pregiudicata, è stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di Trieste Scorcola. E' accaduto lo scorso 16 giugno in una struttura situata in zona. 🔗 Leggi su Triesteprima.it