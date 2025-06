Ruba in un negozio e minaccia il vigilante con un coltello

tentativo di furto, ha cercato di bloccare il ladro. La situazione è rapidamente degenerata quando l'uomo, insospettito, ha estratto un coltello minacciando il vigilante. Momenti di forte tensione nel supermercato di Trento, dove la reazione tempestiva delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza e della pronta risposta in situazioni di crisi.

Momenti di tensione nei giorni scorsi in un supermercato di Trento dove un uomo – un cittadino italiano di 35 anni senza fissa dimora – ha preso alcuni prodotti dagli scaffali per poi avvicinarsi all’uscita senza pagare. Pronto l’intervento dell’addetto alla vigilanza che, accortosi del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

