rovinati da accuse di stregoneria aspettiamo ancora i soldi dei risarcimenti

Sei anni di ingiustizie e sofferenze accumulate senza giustizia, mentre la famiglia Morigi aspetta ancora i risarcimenti promessi. La vicenda di Cesena rivela come le ferite di accuse infondate possano segnare per sempre una vita, lasciando dietro di sé un senso di impotenza e ingiustizia. Aurelio Morigi denuncia con forza: è ora che si faccia luce e si rispettino i diritti di chi ha subito ingiustamente.

Cesena, 30 giugno 2025 – La ‘sfortuna’ e la ‘disgrazia’ continuano a perseguitare la famiglia cesenate coinvolta nove anni fa in una brutta vicenda di ‘magia nera’, ‘stregoneria’, ‘malocchi’ e ‘riti voodoo’. A raccontare la pesante situazione (al limite della tollerabilità) è Aurelio Morigi, padre di Dalila Morigi, 39enne di Cesena, che ha vissuto anni di paura dopo una brusca aggressione subita nel 2016. Aurelio Morigi dice di non aver ottenuto il risarcimento danni che spettava alla figlia e a lui e che lui e la figlia vivono in una grossa situazione di disagio. I loro tormenti, da quella data che non si può cancellare, non sono mai finiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it