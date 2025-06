Rovella Inter la Lazio non abbassa le richieste | Marotta avvisato cosa filtra sul colpo

Nell’affascinante scenario del calciomercato, la Lazio non arretra sulle sue richieste per Nicolò Rovella, e Marotta è stato prontamente avvisato. La domanda che serpeggia tra tifosi e addetti ai lavori è: quale sarà il prossimo passo? I dettagli svelano tensioni e strategie affilate, lasciando tutti con il fiato sospeso. La vicenda si infittisce e il futuro del centrocampista si fa sempre più incerto...

Rovella Inter, le ultime sugli interessi di calciomercato del club nerazzurro nei confronti del centrocampista della Lazio. I dettagli. Nuovi aggiornamenti sul futuro di Nicolò Rovella arrivano direttamente da Roma. Come riportato oggi da Il Messaggero, il centrocampista classe 2001 resta al centro delle strategie di mercato della Lazio dove a centrocampo ruota tutto attorno a Rovella. La società biancoceleste è chiara: chi vorrà assicurarsi il talento ex Juventus dovrà versare interamente la clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. In cima alla lista dei club interessati c’è l’ Inter, che monitora la situazione con attenzione, ma sa bene che per sbloccare l’operazione non ci saranno sconti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rovella Inter, la Lazio non abbassa le richieste: Marotta avvisato, cosa filtra sul colpo

