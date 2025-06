Rotary Club Padova Nord la nuova presidente è Flavia De Felice | è la più giovane di sempre

Il Rotary Club Padova Nord dà il benvenuto a Flavia De Felice, la più giovane presidente nella storia del club. Dal 1° luglio, questa giovane leader porta una ventata di energia, innovazione e passione al servizio della comunità. Con il suo entusiasmo e visione fresca, Flavia rappresenta un nuovo capitolo ricco di opportunità e impegno condiviso. La sua guida promette un futuro ancora più brillante per il club e i suoi progetti.

Dal oggi, martedì 1 luglio, Flavia De Felice assume ufficialmente la presidenza del Rotary Club Padova Nord. Con questa nomina, il Club segna un passaggio storico: è infatti la più giovane presidente dalla sua fondazione, portando nuova energia, visione e una profonda dedizione al servizio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

