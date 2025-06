Rossi-Marquez molla la MotoGP | è caos totale

Il mondo della MotoGP è scosso da un nuovo capitolo di una rivalità leggendaria: Valentino Rossi ha ufficialmente lasciato la competizione nel 2021, ma il suo impatto resta vivo. L’ultima mossa del Dottore al Mugello ha scioccato fan e analisti, alimentando discussioni infinite tra passato e presente. Tra emozioni, polemiche e nostalgia, il paddock si prepara a un nuovo capitolo di questa saga senza fine…

Nuova puntata nello scontro infinito tra Valentino Rossi e Marc Marquez: l’ultima mossa del Dottore ha davvero spiazzato tutti. Valentino Rossi non corre più in MotoGP dal 2021 ed è ormai impegnato solo nella gestione del suo team VR46 Racing. Tuttavia la rivalità tra il Dottore e Marc Marquez continua a tenere banco anche ora che il fenomeno di Tavullia è solo nel paddock e non più in pista. Durante l’ultimo Gran Premio del Mugello si è visto chiaramente da che parte sono schierati i tifosi italiani: Marquez, nonostante ora corra con la Ducati ufficiale, è stato sonoramente fischiato dal pubblico in tribuna. 🔗 Leggi su Sportface.it