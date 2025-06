Romano Prodi parla di referendum in Europa ma ancora una volta non gli riesce bene | lo vuole per escludere i pochi euro-ribelli

Romano Prodi si cimenta ancora una volta nel dibattito europeo, proponendo un referendum per superare l'impasse dell’unanimità. Ma il suo obiettivo, forse, è mettere a tacere gli euro ribelli, rischiando di sacrificare la voce del popolo. Caro Prodi e Malaguti, prima di cambiare le regole, chiediamo al cittadino se è disposto a pagare il prezzo di un’Europa paralizzata o a riprenderne in mano il destino.

Caro Prodi e caro Malaguti, volete un referendum? Ci sto, ma prima di cambiare la regola dell’unanimità, chiediamo al popolo se vuole morire per Bruxelles "L'Europa è paralizzata, non prende decisioni: serve un referendum contro l'unanimità". È l’incipit del resoconto che prendiamo dalla Stam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Romano Prodi parla di referendum in Europa ma ancora una volta non gli riesce bene: lo vuole per escludere i pochi euro-ribelli

In questa notizia si parla di: referendum - prodi - europa - vuole

Prodi boccia Elly e compagni: “La sinistra non si occupa più dei problemi della gente. I referendum? Non si capivano” - Romano Prodi, con la sua esperienza e lucidità, mette sotto torchio la sinistra italiana, accusandola di aver perso il contatto con le vere istanze dei cittadini.

UE, EUROPARLAMENTARI LEGA: BRUXELLES VUOLE CARBON TAX SU RISCALDAMENTO E BENZINA, FOLLIA! “La notizia di oggi è che l’Ue, come riporta il Financial Times, starebbe valutando una carbon tax su riscaldamento e benzina per finanziar Vai su Facebook

Prodi boccia Elly e compagni: La sinistra non si occupa più dei problemi della gente. I referendum? Non si capivano; Prodi: “Trump? Un cinico autoritario. L’Ue è paralizzata. Putin il più freddo ragionatore che ci sia in polit…; I cinque referendum spiegati bene da Emma Bonino Utibe Joseph.

Referendum, da una parte dei dem a +Europa: con Prodi esulta il fronte del no - Il Messaggero - Ecco Benedetto Della Vedova: « Importante #No a # Referendum da parte di Romano #Prodi, ragionato ma netto. Si legge su ilmessaggero.it

Prodi: “Trump? Un cinico autoritario. L’Ue non conta più. E Meloni parla alla stampa meno di Putin” - L’ex premier a Torino per un incontro in una chiesa di periferia parla di geopolitica e non solo: “Il matrimonio di Bezos? Lo riporta torino.repubblica.it