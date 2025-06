Romano | Bonny all’Inter mai in dubbio! Chivu ruolo importante

Fabrizio Romano conferma l'importanza di Chivu nel progetto dell'Inter e smentisce qualsiasi coinvolgimento con il Parma per Bonny. L'Inter si prepara a chiudere il terzo acquisto estivo, rafforzando il reparto offensivo con un nuovo attaccante che completerà la rosa di Lautaro, Thuram e Esposito. La società continua a lavorare sul quinto jolly, pronto a fare la differenza. Restate sintonizzati, perché il mercato nerazzurro è ancora in fermento.

Ange-Yoan Bonny sarĂ presto un nuovo giocatore dell’Inter. Fabrizio Romano sul canale Youtube ha smentito qualsiasi tipo di inserimento nell’operazione con il Parma. TRATTATIVA – Il club meneghino sta chiudendo il terzo acquisto dell’estate di calciomercato. SarĂ un attaccante e completerĂ il reparto composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Il quinto, ossia il jolly, non è ancora sicuro e la dirigenza ci lavorerĂ nei prossimi mesi. Fabrizio Romano ha detto la sua sul canale Youtube in riferimento all’annuncio che verrĂ : «Le ultime ore sono state quelle della chiusura per Bonny all’ Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Romano: «Bonny all’Inter mai in dubbio! Chivu ruolo importante»

Fabrizio Romano: “L'Inter ha programmato le visite mediche per Yoan Bonny la prossima settimana, potrebbero svolgersi tra martedì e mercoledì a seconda dei tempi burocratici. Affare concluso, come riportato per la prima volta ieri.” Vai su Facebook

