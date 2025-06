Romania | dramma di danza su Kung Fu cinese conquista pubblico

Una straordinaria performance di danza, ispirata al Kung Fu cinese e intitolata “Gli 11 guerrieri,” ha incantato il pubblico di Bucarest durante la Giornata internazionale per il dialogo tra le civiltà. Un ponte culturale che ha unito tradizione e arte, lasciando un’impronta indimenticabile tra gli spettatori. La rappresentazione dimostra come l’arte possa essere un potente strumento di dialogo e comprensione globale, suscitando emozioni e stupore in ogni cuore presente.

Una speciale rappresentazione del dramma di danza sul Kung Fu cinese "Gli 11 guerrieri" ha affascinato il pubblico sabato a Bucarest, in occasione della Giornata internazionale per il dialogo tra le civilta'.

