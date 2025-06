Roma Vieri su Gasperini | Curioso di questo matrimonio

Roma rivede Gasperini: un matrimonio che suscita curiosità e speranze. Con l’inizio della nuova stagione alle porte, l’ansia tra i tifosi cresce, ma la scelta di affidarsi all’esperienza del tecnico di Grugliasco rappresenta una mossa audace e strategica. Gasperini, artefice dei successi dell’Atalanta, proverà a guidare i giallorossi verso traguardi importanti, inclusa quella Champions League tanto desiderata. La sfida è appena cominciata, e il futuro promette emozioni e sorprese…

Sale l'ansia e l'attesa per la nuova stagione in casa Roma. Il prossimo campionato, infatti, sarà estremamente delicato per i giallorossi, chiamati a strappare il pass per quella Champions League che manca dal 2019. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza ha scelto di affidarsi all'esperienza di Gian Piero Gasperini, artefice del capolavoro Atalanta. Il coach di Grugliasco ha dimostrato di essere uno dei migliori nel settore e proverà a gestire la pressione di una piazza esigente. I capitolini daranno il via ad un progetto ambizioso, con la speranza di rientrare fra le prime 4 e conquistare trofei.

