Roma si prepara ad accogliere una nuova grande moschea nel cuore di Centocelle, simbolo di dialogo e integrazione. Questa seconda in ordine di grandezza nella Capitale nascerà in un ex mobilificio di 2.200 metri quadrati, acquisito dal centro culturale islamico locale grazie a un investimento di quattro milioni di euro provenienti dal Qatar. Un progetto che promette di diventare un punto di riferimento per una comunità islamica in crescita, composta da migliaia di fedeli e cittadini interessati alla cultura e alla spiritualità .

Una nuova moschea, la seconda per importanza e grandezza nella Capitale, nel cuore del quartiere Centocelle di Roma. Nascerà in un ex mobilificio: un palazzo di duemilacento metri quadrati acquistato dal centro culturale islamico della zona una decina di anni fa grazie a quattro milioni di euro arrivati dal Qatar. Ospiterà un luogo di preghiera, una biblioteca e una sala conferenze. Una comunità in crescita quella islamica, che conta migliaia di membri provenienti soprattutto dal Nord Africa e, nella maggior parte dei casi, di età inferiore ai trentacinque anni. È a loro che il centro islamico - la cui sede attuale è in questo seminterrato- si rivolge sui social per chiedere un ulteriore aiuto economico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, una nuova grande moschea a Centocelle

