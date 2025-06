Roma | triplicati i cestini da passeggio per combattere la sporcizia in città

Roma si prepara a rivoluzionare il suo volto urbano con la recente triplicazione dei cestini da passeggio, un gesto concreto contro la sporcizia e a tutela dell’ambiente. La capitale, da sempre sensibile alla responsabilità individuale e alla cura del territorio, ora fa un passo deciso verso una città più pulita e vivibile. Questo progetto, nato un anno fa, ha dimostrato che con impegno collettivo si possono ottenere grandi risultati, e questa iniziativa rappresenta davvero una vera rivoluzione ambientale per Roma.

Il tema della responsabilità individuale unito all’ecologia ha da sempre sensibilizzato la cittadinanza romana. Prova ne è l’accoglienza partecipata di un progetto, presentato esattamente un anno fa, che oggi ha triplicato la propria portata. Questo progetto è una vera e propria rivoluzione che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

