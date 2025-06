Roma travolto da un’auto mentre è sul monopattino | muore a 17 anni dopo due giorni di agonia

Una tragedia scuote Roma: un ragazzo di 17 anni perde la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si spostava su un monopattino elettrico a Centocelle. L’incidente, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno, ha sconvolto la comunità e sollevato ancora una volta il dibattito sulla sicurezza delle strade. Segui gli aggiornamenti e non perdere le notizie più importanti su DayItalianews.

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico lungo via Casilina, a Roma, nel quartiere Centocelle. Il giovane è stato travolto nella notte del 25 giugno, intorno all'1:40, da una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 29 anni. L'impatto violentissimo e i soccorsi immediati. L'incidente è avvenuto all'altezza di viale della Primavera. L'urto è stato estremamente violento. Subito dopo lo schianto, sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ragazzo in condizioni critiche all'ospedale.

