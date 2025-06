Roma si finge carabiniere e prova a truffare un’anziana | arrestato grazie alla figlia della donna

A Roma, un uomo di 29 anni ha tentato di truffare un'anziana fingendosi un carabiniere, ma è stato prontamente arrestato grazie all'intervento della figlia della vittima. La polizia ha smascherato il piano fraudolento, dimostrando ancora una volta l'importanza di restare vigili di fronte a truffatori senza scrupoli. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale conoscere e diffondere comportamenti sicuri per proteggersi dalle frodi.

