Roma senz’acqua e senza luce | giornata da dimenticare tra Ottavia Monte Mario e Cassia

Roma vive un’altra giornata da dimenticare: un blackout improvviso ha lasciato senza acqua e luce i quartieri di Ottavia, Monte Mario e Cassia, paralizzando la zona nord-ovest della città. Un guasto alla cabina di Lucchina ha causato disagi enormi, coinvolgendo migliaia di cittadini. La ripresa sembra ancora lontana, mentre l’intera comunità si chiede come prevenire simili disservizi in futuro. La domanda ora è: quanto durerà questa emergenza?

Un blackout elettrico, un guasto imprevisto e due municipi in ginocchio. È questo il bilancio di una domenica da incubo che ha colpito migliaia di cittadini tra il XIV e il XV Municipio, lasciando interi quartieri della zona nord-ovest della Capitale senza corrente elettrica e senz’acqua per ore. Il tutto a causa di un guasto alla cabina elettrica di Lucchina, all’altezza del quartiere Ottavia. Il blackout parte da Lucchina e si allarga a macchia d’olio. La giornata era iniziata come tante, ma poco dopo le 11 un guasto improvviso alla stazione dell’energia ha messo fuori uso una porzione cruciale della rete elettrica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it