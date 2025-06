Roma Saud resta alla porta | anche il Tolosa sulle sue tracce

Mancano meno di 24 ore all’apertura del calciomercato estivo, e la Roma non perde tempo: il club romano, con il Torino alle porte e il Tolosa sulle tracce di alcuni talenti, punta a rafforzare la rosa di Gasperini. Dopo aver sistemato le plusvalenze, i giallorossi si preparano a sorprendere in Italia e in Europa, con un mercato ricco di sorprese e colpi decisivi. La strategia è chiara: rinforzare per competere ai massimi livelli.

Mancano poco meno di 24 ore all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver accelerato per sistemare il capitolo legato alle plusvalenze, la Roma prepara il piano per migliorare l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini. I giallorossi vogliono regalare al coach di Grugliasco una rosa completa, in grado di giocarsela sia in Serie A che in Europa League. Il direttore sportivo Frederic Massara dovrebbe acquistare elementi di spessore, oltre a blindare alcune fondamentali pedine e cedere quelle che non rientrerebbero nel progetto. Una di queste è reduce da un’annata di ambientamento, in cui non è riuscito a trovare spazio sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Saud resta alla porta: anche il Tolosa sulle sue tracce

Saud ai saluti, la Roma valuta il prestito: non solo il Lens sulle sue tracce

Abdulhamid ai saluti: Tolosa in pole per il prestito Dopo una stagione deludente alla Roma, Saud Abdulhamid è pronto a ripartire. Rifiutato da Besiktas e Trabzonspor, il terzino saudita è vicino al Tolosa. Possibile prestito secco in Ligue 1.

