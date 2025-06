Roma Romano verso la permanenza | vuole convincere Gasperini in ritiro

ultimi anni, la Roma si gioca il tutto per tutto con strategie di mercato mirate e decisioni decisive. Nella corsa contro il tempo, il club romano è determinato a trovare le soluzioni ottimali per consolidare il proprio profilo finanziario e sportivo, convinto che la permanenza di Gasperini possa rappresentare la svolta definitiva. Perché, in fondo, il futuro dei giallorossi dipende anche dalla scelta di puntare forte sull’esperienza e sulla continuità .

È il 30 giugno e a Trigoria si respira l'urgenza dell'ultimo giorno utile per sistemare i conti. La data segna la fine dell'anno fiscale 2025 e il ds Frederic Massara è al lavoro per completare quelle cessioni fondamentali per garantire alla Roma le plusvalenze necessarie al rispetto dei parametri UEFA. L'imminente cessione di Tammy Abraham al Besiktas è significativa, ma non sufficiente: servono ulteriori entrate, e come spesso accaduto negli ultimi anni, saranno i giovani del vivaio a contribuire in modo decisivo. Romano resta: niente Torino, sarà in ritiro con Gasperini. Tra i nomi in ballo per una possibile partenza c'era anche quello di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, accostato con insistenza al Torino nelle ultime ore.

