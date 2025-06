Roma prima il bilancio poi gli acquisti | tutto in 24 ore

Roma si prepara a un cambio di passo decisivo: prima il bilancio, poi gli acquisti, tutto in sole 24 ore. La nuova era giallorossa, guidata da Giampiero Gasperini, sta per prendere forma, con il tecnico che attende con trepidazione il ritiro e le prime mosse sul mercato. La società lavora intensamente per chiudere i conti e aprire un capitolo entusiasmante. E ora, la parola passa alle operazioni che cambieranno il volto della Roma...

La Roma si prepara a chiudere il bilancio per poi tuffarsi sul mercato in entrata, ecco le operazioni di oggi. Sta per nascere la nuova Roma di Giampiero Gasperini, che non vede l'ora di cominciare il ritiro con la squadra giallorossa. C'è attesa per la nuova esperienza dell'ex tecnico atalantino, pronto ad aprire un nuovo ciclo a Roma. La società sta sistemando gli ultimi dettagli per la chiusura del bilancio, poi affonderà i primi colpi della nuova era. La sessione estiva di calciomercato non è ancora cominciata ufficialmente, ma a Trigoria si vivono queste ore con frenesia. Frederic Massara è impegnato a chiudere alcune trattative da iscrivere a bilancio entro mezzanotte, per generare plusvalenza.