Roma oggi data cruciale per la chiusura di bilancio e rispettare il settlement agreement con la UEFA | ecco di cosa si tratta

Roma oggi si prepara a chiudere il bilancio annuale, un passaggio fondamentale per rispettare il settlement agreement con la UEFA. Questa operazione non è solo una formalità , ma un momento decisivo per consolidare la stabilità finanziaria e il futuro del club. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali implicazioni avrà questa data cruciale per i giallorossi, che puntano a rinforzare la propria posizione nel panorama europeo.

Oggi, 30 giugno, è una data cruciale per la Roma: con la chiusura del bilancio annuale, il club giallorosso punta a completare operazioni determinanti per rispettare i target finanziari fissati dall'accordo transattivo.

Valore residuo a bilancio, stipendio lordo, costo annuo, la guida economica alla rosa dell’#ASRoma al 30 giugno 2025 Vai su X

Nonostante le cifre precise restino segrete, la Roma è di certo obbligata a mettere in bilancio una plusvalenza tra i 15 e i 18 milioni entro la fine del mese. Praticamente una corsa contro il tempo #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

