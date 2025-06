Roma non solo cessioni | il piano tra sponsor e il caso Calafiori

una finestra di opportunità limitata, ma il team lavora senza sosta per concludere le operazioni strategiche necessarie. Tra sponsor, piani e il caso Calafiori, l’ultima ora promette sorprese e decisioni decisive, mentre tutti gli occhi sono puntati su Trigoria per scoprire se i sacrifici porteranno i risultati sperati. La Roma si prepara a sfidare il tempo e le sfide del mercato, un vero test di tenacia e intelligenza finanziaria.

A Trigoria si respira un’atmosfera da ultimi minuti di calciomercato, ma la realtà è ben diversa. Ufficialmente, la sessione estiva non è nemmeno cominciata. Eppure, il nuovo direttore sportivo giallorosso Ricky Massara è in piena frenesia operativa: c’è una priorità assoluta, ovvero chiudere entro la mezzanotte di oggi una serie di cessioni da iscrivere al bilancio 2025 per generare le famigerate plusvalenze richieste dall’UEFA. La Roma ha bisogno di incassare almeno una decina di milioni in entrate nette, e l’obiettivo dichiarato è arrivarci – o comunque avvicinarsi il più possibile – senza essere costretta a sacrificare un titolare all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, non solo cessioni: il piano tra sponsor e il caso Calafiori

