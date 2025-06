Roma minorenne accoltellato all’addome | è in codice rosso fermato un coetaneo

Un grave episodio scuote Roma: un minorenne è stato accoltellato all'addome in strada, vicino a San Pietro. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, mentre le forze dell'ordine hanno fermato un coetaneo sospettato. La città si interroga sulle motivazioni e sul contesto di questa violenza improvvisa, che ricorda quanto sia fondamentale rafforzare la sicurezza nelle aree pubbliche.

(Adnkronos) – Un ragazzo minorenne è stato accoltellato all'addome nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, in strada a Roma. Il giovane è stato soccorso dal 118 poco prima delle 18 a largo Cardinal Clemente Vicara su via Gregorio VII, vicino San Pietro. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù cosciente, in codice rosso. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

