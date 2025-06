Roma minaccia l’ex compagna nonostante i domiciliari | 45enne arrestato e portato in carcere

Roma ancora sotto choc per una vicenda inquietante: un uomo di 45 anni, condannato per maltrattamenti e ai domiciliari da tre anni, ha continuato a tormentare l’ex compagna, arrivando a minacciarla pesantemente. La sua escalation di violenza ha portato all’arresto e al trasferimento in carcere, dimostrando come la paura non si possa mai sottovalutare. Questa triste storia ci ricorda l’importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di abuso.

L’uomo, condannato per maltrattamenti, ha continuato a perseguitare la donna in vista della fine pena CRONACA DI ROMA – Era ai domiciliari da tre anni, ma non ha mai smesso di tormentare l’ex compagna. Un uomo di 45 anni, di origini calabresi, è stato arrestato dalla polizia e trasferito in carcere dopo un’escalation di minacce nei confronti della donna, iniziate già durante la detenzione domiciliare e intensificatesi nelle ultime settimane, in vista della fine della pena prevista a breve. L’uomo, che si trovava ristretto presso una cooperativa agricola in seguito a una condanna per maltrattamenti inflitta nel 2022, aveva ripreso a contattare con insistenza la donna lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, minaccia l’ex compagna nonostante i domiciliari: 45enne arrestato e portato in carcere

