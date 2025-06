roma inaugurato a pochi passi da piazza navona il rinnovato hotel adriano rooftop

Aperto da aprile a ottobre, il Rooftop dell’Hotel Adriano offre un’esperienza indimenticabile tra history e modernità, dove ogni tramonto si trasforma in un quadro vivente. Immerso nel cuore pulsante di Roma, questo nuovo spazio promette di diventare il punto di riferimento per chi desidera vivere la Città Eterna con stile ed emozione. Prenota ora e lasciati conquistare dalla magia di Roma vista dall’alto!

Nel cuore del centro storico di Roma, a due passi da piazza Navona e via Condotti, c’è un nuovo gioiello: l’Hotel Adriano, fondato nel 1965 dalla famiglia Ricci, ha infatti celebrato il giro di boa dei 60 anni con un elegante rebranding e l’inaugurazione di un suggestivo rooftop con vista unica sui capolavori della città eterna, dal Pantheon a Trinità dei Monti, da Villa Borghese all’Altare della Patria. Aperto da aprile a ottobre, il Rooftop dell’Hotel Adriano ha un moderno ascensore panoramico in vetro e acciaio che elimina ogni barriera ed è aperto anche agli ospiti esterni. Pensato per brunch, incontri di lavoro, cocktail al tramonto ed eventi riservati vanta il primo Gin Bar d’Italia, “The Gin Corner”. 🔗 Leggi su Tpi.it