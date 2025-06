Roma Femminile salutano Kresche Aigbogun e Troelsgaard | il saluto del club

La Roma Femminile si appresta a voltare pagina, salutando con affetto e gratitudine le protagoniste che hanno contribuito al suo percorso. Eseosa Aigbogun, Sanne Troelsgaard e Carina Kresche chiudono la loro avventura giallorossa, lasciando un’eredità di passione e professionalità . Con questi addii, il club si prepara a una nuova fase, fatta di sfide e rinascita, mantenendo vivo l’entusiasmo dei propri tifosi.

La Roma Femminile si prepara a una vera e propria rifondazione dopo il terzo posto dell'ultima stagione. I saluti ufficiali delle ultime ore – quelli di Eseosa Aigbogun, Sanne Troelsgaard e Carina Kresche – si aggiungono a quelli già noti dell'allenatore Alessandro Spugna e di Moeka Minami. Il club ha comunicato l'uscita delle tre calciatrici – a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza – con dei messaggi pubblicati sul proprio profilo ufficiale di X, accompagnando così l'inizio di un'estate di cambiamenti profondi. In bocca al lupo, Sanne! #ASRomaFemminile pic.twitter.comK5JL4ybvQI — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) June 30, 2025 In uscita, oltre a Minami che ha già firmato con il Brighton e alla stessa Troelsgaard, ci sono altre due pedine fondamentali: Carina Wenninger, che ha lasciato il calcio, e Elena Linari, prossima al trasferimento alle London City Lionesses.