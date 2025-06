Roma Femminile rivoluzione in rosa | salutano Aigbogun Kresche e Troelsgaard

un gesto di gratitudine, un arrivederci carico di rispetto e stima, simbolo di una fase nuova che si apre nel cuore della Roma Femminile. Questa rivoluzione in rosa segna il passo verso un futuro ricco di sfide e opportunità , mantenendo vivo il ricordo di chi ha contribuito a scrivere le pagine importanti di questa squadra. Il saluto è...

Rivoluzione silenziosa ma significativa in casa Roma Femminile, dove è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione da Eseosa Aigbogun, Isabella Kresche e Sanne Troelsgaard. Le prime due lasciano la Capitale dopo la naturale scadenza del contratto, mentre per la danese l’addio sembra coincidere con la fine della carriera. È la societĂ giallorossa, attraverso i propri canali ufficiali, a confermare l’uscita delle tre giocatrici. Il saluto è arrivato con un semplice ma eloquente “ In bocca al lupo! ” pubblicato sull’account X del club, accompagnato da una foto celebrativa. Per Eseosa Aigbogun, laterale svizzera classe 1993, si chiude un’esperienza breve ma intensa, iniziata lo scorso anno e culminata con la partecipazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it