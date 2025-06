Roma Femminile Glionna verso l’addio | Inter e Juventus coinvolte nello scambio

Roma Femminile pronta a voltare pagina, la squadra si appresta a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Luca Rossettini, in attesa della firma ufficiale. Dopo una stagione complessa, culminata con la vittoria della Supercoppa Italiana e un finale amaro con il pesante 4-0 subito, il club cerca di rinascere e rilanciarsi nel panorama del calcio femminile. È un momento di rinascita, determinazione e nuovi obiettivi, con la convinzione che il futuro possa riservare sorprese positive.

È pronta a voltare pagina la Roma Femminile, che dopo aver salutato Spugna ricomincerà la Luca Rossettini, seppur ancora la firma ufficiale non sia arrivata. Il neo tecnico giallorosso avrà un compito tutt'altro che semplice, ovvero quello di provare a creare un nuovo ciclo vincente dopo una stagione vissuta non senza difficoltà e terminata con la sola vittoria della Supercoppa Italiana. L'annata 20242025 si è conclusa con il pesante 4-0 subito dalla Juventus, che dovrà essere il punto di ripartenza, che passerà senza ombra di dubbio anche dalla finestra di calciomercato estiva. A cambiare infatti non sarà solamente la figura di riferimento in panchina, ma anche la rosa della Roma Femminile subirà diverse variazioni.