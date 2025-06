Roma emergenza per un vasto incendio | roghi a Piana del Sole fiamme Verso Fiumicino

Roma si trova di fronte a un’emergenza senza precedenti: un vasto incendio divora Piana del Sole, con fiamme che si avvicinano minacciose a Fiumicino. Chiudono strade e i treni sono sospesi, creando disagi e preoccupazioni tra cittadini e turisti. La situazione, alimentata dal caldo estremo e dalla vegetazione secca, richiede massima attenzione. Rimanete aggiornati con DayItalianeNews per le ultime notizie e consigli su come proteggersi.

Emergenza nella Capitale: chiusure stradali e treni fermi. Roma, 30 giugno 2025. Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Piana del Sole, alle porte della Capitale, minacciando l'area adiacente all' aeroporto di Fiumicino. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, si sono estese rapidamente in direzione di Fiumicino, generando gravi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Intervento massiccio dei vigili del fuoco. Dalle ore 13,00, i vigili del fuoco sono impegnati con sei squadre antincendio (Aps), tre autobotti, un funzionario di servizio e il Capo Turno Provinciale in via Geminiano Montanari 42.