Roma caccia al nuovo main sponsor | intesa entro l’inizio del campionato In arrivo anche un partner sulla manica

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con l’obiettivo di trovare entro l’8 gennaio il nuovo main sponsor da sfoggiare sulla maglia e rafforzare ulteriormente il progetto economico del club. La ricerca di un partner di alto livello si accompagna anche alla volontà di aggiungere un secondo sponsor sulla manica, puntando a consolidare il prestigio e la stabilità finanziaria della squadra. Un passo determinante per affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare.

La nuova stagione si avvicina, e la Roma lavora non solo sul mercato ma anche sul fronte commerciale. Dopo la conclusione dell’accordo con Riyadh Season, partnership che ha accompagnato la maglia giallorossa negli ultimi mesi, il club è ora impegnato nella ricerca di un nuovo main sponsor da posizionare al centro della divisa. Un passaggio fondamentale, non solo dal punto di vista dell’immagine ma anche per garantire nuove entrate economiche in una fase in cui la sostenibilità finanziaria resta una priorità strategica. Il reparto commerciale del club ha già attivato i contatti e l’obiettivo dichiarato è chiaro: chiudere un nuovo accordo prima dell’inizio del campionato 202526. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caccia al nuovo main sponsor: intesa entro l’inizio del campionato. In arrivo anche un partner sulla manica

