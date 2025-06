Roma brucia grosso incendio anche tra Capannelle e Tor Carbone | chiusa l'Appia Nuova

Un fronte di fiamme avvolge Roma: tra Capannelle e Tor Carbone, un vasto incendio sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco e la città stessa. La chiusura dell'Appia Nuova ne è il chiaro segnale, mentre altre aree della Capitale sono interessate da tre incendi di notevole entità. La situazione rimane critica, con le autorità impegnate a domare questa emergenza.

Incendio in corso in zona Tor Carbone, tra via Appia nuova e l'ippodromo delle Capannelle a Roma. Nella Capitale si registrano almeno tre incendi di importante entità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

Roma brucia, grosso incendio anche tra Capannelle e Tor Carbone: chiusa l’Appia Nuova; Ardeatina, rogo in un maneggio: morti quattro cavalli, un agente in ospedale; Statuario: chiesto lo sgombero dell'ex Dazio di via Appia Nuova.

Incendio in piana del sole e tor carbone, intervento dei vigili del fuoco vicino aeroporto roma fiumicino - due incendi a piana del sole e tor carbone minacciano aree verdi vicino all’aeroporto roma fiumicino; vigili del fuoco e polizia locale intervengono per contenere le fiamme e garantire la sicurezza. Segnala gaeta.it

Roma. Incendio in un appartamento a Capannelle. Gravemente ustionata una donna di 64 anni - Una donna di 64 anni è rimasta ferita a seguito di un incendio scoppiato in un appartamento in zona Capannelle, a Roma. rainews.it scrive