Roma brucia fiamme verso Fiumicino

Un incendio di vaste proporzioni sta minacciando Roma, coinvolgendo l'area di Piana del Sole e Tor Carbone. Le fiamme si avvicinano all'aeroporto di Fiumicino, creando un clima di emergenza e preoccupazione tra cittadini e autorità. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono al lavoro per contenere i danni e garantire la sicurezza. La città monitora attentamente gli sviluppi di questa crisi inaspettata che richiede tutta la nostra attenzione.

Un vasto incendio √® divampato nella zona di Piana del Sole, nei pressi dell'autostrada Roma Fiumicino. Le fiamme e la coltre di fumo si sono sviluppate nei pressi dell'aeroporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Un altro rogo, partito da un'area verde, ha interessato invece il quartiere di Tor Carbone, dove due edifici potrebbero essere evacuati a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Roma brucia, fiamme verso Fiumicino

