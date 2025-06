Roma | Abraham dice sì al Besiktas 20 milioni ai giallorossi per l' inglese

Roma, 30 giugno 2025 – La corsa contro il tempo della Roma per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario potrebbe essere arrivata a una svolta positiva, senza sacrifici. Dopo settimane di incertezza, sembra che il club abbia trovato una soluzione vincente: Abraham si trasferirà al Besiktas per 20 milioni, liberando così risorse preziose e permettendo ai giallorossi di mantenere l’equilibrio finanziario, con un finale che potrebbe sorprendere tutti.

Roma 30 giugno 2025 - La corsa contro il tempo della Roma per arrivare a rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario potrebbe essere arrivato alla fine, con un epilogo felice per la squadra capitolina, per altro senza sacrifici. Negli scorsi giorni era chiaro come i giallorossi avessero ormai accettato l'idea di poter perdere uno tra le sue pedine più pregiate in questa frazione di mercato. Non di certo l'opzione più auspicabile, ma senza dubbio l'opzione migliore onde evitare nuove sanzioni dalla Uefa. Invece il colpo di scena vero è arrivato nelle ultime ore e in maniera interessante lega una bandiera della Lazio a un esubero romanista, con un filo rosso che lega l'Italia alla Turchia, nello specifico Roma, Bologna e Istanbul. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net