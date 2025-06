Roma a Tor Bella Monaca musica per la legalità e la speranza

A Tor Bella Monaca, la musica diventa strumento di speranza e legalità, unendo comunità e valori attraverso un'iniziativa unica. La 'Settimana della musica per la legalità e la speranza' promette di illuminare il quartiere con note che risvegliano coscienze e rafforzano il senso di appartenenza. Un’occasione imperdibile per riscoprire il potere trasformativo dell’arte. È il momento di ascoltare, credere e agire, perché ogni nota può fare la differenza.

(Adnkronos) – Una 'Settimana della musica per la legalità e la speranza' nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. E' questa l'iniziativa, organizzata dall’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio, in collaborazione con il Centro europeo per il Turismo e con il patrocinio del Municipio VI . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: legalità - bella - monaca - musica

Roma, a Tor Bella Monaca musica per la legalità e la speranza; Da enclave di disagio a palcoscenico di rinascita: Tor Bella Monaca accoglie la settimana della musica per la; Musica per legalità a Tor Bella Monaca: 4 concerti delle Forze Armate.