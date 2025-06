Roma | 16enne accoltellato durante lite ricoverato in codice rosso

Una tranquilla giornata a Roma si è trasformata in un dramma quando un adolescente di 16 anni è stato accoltellato durante una lite in via Gregorio VII. Trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, il giovane lotta tra la vita e la morte. La scena si è infiammata quando un altro ragazzo, poco più che un bambino, ha sparato la coltellata, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte.

Roma, 30 giu.(LaPresse) – Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome durante una lite avvenuta oggi pomeriggio in via Gregorio VII a Roma. Il giovane, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbe rimasto ferito all’addome ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. A sferrare la coltellata sarebbe stato un altro ragazzo molto giovane, che poi è fuggito insieme ad altre persone. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: 16enne accoltellato durante lite, ricoverato in codice rosso

