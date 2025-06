Roma 16enne accoltellato da un coetaneo Si erano dati un appuntamento chiarificatore

Una tranquilla giornata a Roma si è trasformata in un incubo quando un incontro tra due 16enni, originariamente deciso per chiarire un malinteso, si è concluso in violenza. Con una semplice proposta di confronto, si è scatenato un dramma che ha lasciato la città sgomenta. La vicenda, avvenuta nella zona di Gregorio VII, evidenzia ancora una volta quanto possano essere imprevedibili e pericolosi gli incontri tra giovani. La comunità si chiede: come prevenire simili tragedie?

"Vediamoci, così chiariamo". All'appuntamento però uno dei due si è presentato armato e ha accoltellato il rivale. Choc a Roma dove un 16enne è stato ferito con una coltellata all'addome da un coetaneo nella zona di Gregorio VII. La vittima, subito soccorsa prima da alcuni passanti e poi dai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

