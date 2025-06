Roma 16enne accoltellato all’addome | è grave Fermato un coetaneo

Roma si trova nuovamente sotto shock per un episodio di violenza tra giovanissimi. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome da un coetaneo, in una vicenda che desta preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza dei giovani. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi in zona Gregorio VII, lasciando la comunità in attesa di risposte e di un cambiamento reale.

Roma, 30 giugno 2025 – Un 16enne stato accoltellato all'addome da un coetaneo che conosceva, dietro la violenza ci sarebbero degli insulti rivolti dalla vittima alla s orella dell'aggressore. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Roma, in zona Gregorio VII. La vittima, un ragazzo italiano di 16 anni, si sarebbe dato appuntamento con l'aggressore, suo coetaneo, per un chiarimento a largo Cardinal Clemente Vicara, dove la situazione è poi degenerata. L'aggressore è attualmente alla stazione dei carabinieri di Roma San Pietro, in attesa di ulteriori informazioni da parte della procura dei minorenni della Capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, 16enne accoltellato all’addome: è grave. Fermato un coetaneo

In questa notizia si parla di: roma - coetaneo - 16enne - accoltellato

Roma, 16enne accoltellato da un coetaneo. Si erano dati un appuntamento chiarificatore - Una tranquilla giornata a Roma si è trasformata in un incubo quando un incontro tra due 16enni, originariamente deciso per chiarire un malinteso, si è concluso in violenza.

Roma, 16enne accoltellato all'addome da coetaneo. "Infastidiva mia sorella" Vai su Facebook

Roma, 16enne accoltellato da un coetaneo. Si erano dati un appuntamento chiarificatore https://ift.tt/u6qeJfA Vai su X

Roma, 16enne accoltellato da un coetaneo. Si erano dati un appuntamento chiarificatore; Roma, minorenne accoltellato all'addome: è in codice rosso, fermato un coetaneo; Roma, 16enne accoltellato all'addome da un coetaneo: è grave. L'aggressore: «Ha infastidito mia sorella».

Roma, 16enne accoltellato all’addome: è grave. Fermato un coetaneo - I due ragazzini si erano dati appuntamento in zona Gregorio VII per chiarirsi. Riporta quotidiano.net

Roma, 16enne accoltellato all'addome da un coetaneo: è grave. L'aggressore: «Ha infastidito mia sorella» - Un minorenne di 16 anni è stato accoltellato all’addome da un coetaneo che conosceva e versa in gravi condizioni. Come scrive msn.com