Rolfes ds Leverkusen | Xhaka? Nessuna trattativa col Milan

Simone Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, mette a tacere subito le voci di mercato: nessuna trattativa in corso con il Milan per Granit Xhaka. Il nome dell’ex centrocampista dell’Arsenal continua a circolare con insistenza, ma le sue parole chiariscono la posizione del club tedesco. Tutti gli occhi restano puntati su questa intricata vicenda di mercato, pronti a scoprire se ci saranno sviluppi sorprendenti nelle prossime settimane.

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, parla di Granit Xhaka, possibile obiettivo di calciomercato del Milan.

