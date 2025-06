Rogo nella zona di Castelnuovo Super lavoro per domare le fiamme

Un vasto incendio ha minacciato la tranquilla campagna di Castelnuovo di Recanati, mettendo a dura prova le squadre di soccorso. La pronta risposta del gruppo comunale di Protezione Civile e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il valore dell’unione e della preparazione nelle emergenze. La lotta contro le fiamme continua, ma il coraggio di chi interviene è senza dubbio una speranza per il territorio.

Un vasto incendio è divampato sabato nella zona di campagna di Castelnuovo di Recanati, richiedendo un tempestivo intervento delle squadre di soccorso. Su richiesta del Centro Operativo Comunale e dei vigili del fuoco di Macerata, la squadra Nos – Nucleo Operativo spegnimento – del gruppo comunale di Protezione civile, guidata dal coordinatore Alessandro Mazzanti, è intervenuta sul posto con il modulo antincendio Aib, un’attrezzatura di recente acquisizione montata circa un anno fa su un mezzo della Protezione civile. La fiamme sono state circoscritte e la situazione è tornata sotto controllo. La squadra della Protezione civile è rimasta fino a sera nell’area interessata per monitorare eventuali nuovi focolai, in stretta collaborazione con i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rogo nella zona di Castelnuovo. Super lavoro per domare le fiamme

