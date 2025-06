Roccasecca pizza in piazza

Preparati a vivere un’esperienza deliziosa nel cuore di Roccasecca! Da venerdì 5 a domenica 6 luglio, Piazza Risorgimento si trasformerà nella capitale della pizza con “Pizza in piazza”, un evento imperdibile organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune. Gusti autentici, atmosfere coinvolgenti e la magia dei forni aperti: vieni a scoprire perché questa tre giorni sarà un vero trionfo di sapori e convivialità!

