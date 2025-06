Roberto Baggio ambasciatore d’eccellenza al Summer Fancy Food di New York | entusiasmo per il Divin Codino al Padiglione Italia

Al fianco di Baggio, nel momento inaugurale, un pubblico entusiasta di professionisti e appassionati ha condiviso l’emozione di questo evento unico, sottolineando ancora una volta il legame forte tra eccellenza sportiva e qualità del made in Italy. La presenza di Roberto Baggio al Summer Fancy Food di New York ha confermato il suo ruolo di ambasciatore di eccellenza, elevando il prestigio dell’Italia nel mondo dell’agroalimentare e ispirando un futuro ricco di successi.

Accolto dall’entusiasmo di tantissimi appassionati e operatori del settore, Roberto Baggio è stato protagonista d’eccezione al Summer Fancy Food 2025, uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo dedicati all’agroalimentare. In qualità di Ambassador della Lega Serie A, la leggenda del calcio italiano ha inaugurato ufficialmente il Padiglione Italia, partecipando al simbolico taglio del nastro. Al fianco di Baggio, nel momento inaugurale, erano presenti il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il Presidente della Specialty Food Association Bill Lynch e Donato Cinelli, organizzatore del Padiglione Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roberto Baggio ambasciatore d’eccellenza al Summer Fancy Food di New York: entusiasmo per il Divin Codino al Padiglione Italia

