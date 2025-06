Rizzitelli | Totti? Da ragazzino faceva tunnel ai senatori Io oggi sono un ultrà della Roma

Tutto nasce da un sogno, un ricordo e tanta passione. Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, rivive con orgoglio quei momenti magici, tra tunnel ai senatori e il cuore giallorosso che batte ancora forte. E ora, da ultrà, osserva con emozione il suo club e quella famosa giornata in cui, da titolare, lasciò il campo a un ragazzino di appena 16 anni: Francesco Totti. Un episodio che incarna la magia del calcio e il destino che unisce generazioni.

Certe storie non hanno bisogno di essere esagerate. Basta raccontarle. Come ha fatto Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, tornato a parlare della sua avventura in giallorosso in un‚Äôintervista ricca di spunti, nostalgia e orgoglio. Dalla passione ancora viva per il club a un ricordo che ha il sapore del destino: il giorno in cui, da titolare, lasci√≤ il posto a un ragazzino di appena 16 anni. Uno che si chiamava Francesco. Cognome: Totti. ‚ÄúUn certo Francesco‚ÄĚ: cos√¨ nacque una leggenda. 28 marzo 1993, Brescia-Roma. Una sostituzione come tante, almeno sulla carta. Al posto di Rizzitelli entra un ragazzo della Primavera, all‚Äôepoca ancora un perfetto sconosciuto.