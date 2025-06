Rizzitelli | Feci cantare ' Volare' ai tedeschi E quando Papin mi ospitò a casa sua

Rizzitelli, con il suo talento, ha fatto cantare e volare i tedeschi conquistando il Bayern, dove fu il primo italiano a vincere. Ricordiamo il suo Rizzi-gol, simbolo di orgoglio italiano all'estero. Dalle emozioni della Roma con Totti ai ricordi di un tifoso di Avellino che portava la Gazzetta a casa, la sua storia è un viaggio tra passione e successi che ancora ci emoziona.

Rizzi-gol, il primo italiano a giocare e a vincere al Bayern: "Erano così avanti che c’era un cameriere sul pullman. Resi orgogliosi gli emigrati, un tifoso di Avellino mi portava la Gazzetta a casa. Alla Roma Totti faceva i numeri, lo menavano e rifaceva i numeri.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rizzitelli: "Feci cantare 'Volare' ai tedeschi. E quando Papin mi ospitò a casa sua..."

