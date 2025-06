Rivolta In Casa Rai | La Protesta Di Mara Venier!

In un clima di crescente tensione, la Rai si trova al centro di una vera e propria rivolta interna: Mara Venier e Antonella Clerici minacciano di non partecipare alla presentazione dei palinsesti, alimentando malumori e tensioni tra le stelle più amate della televisione italiana. Un episodio che rischia di compromettere l’intera manifestazione, suscitando curiosità e preoccupazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre si avvicina una delle settimane più decisive per il futuro della tv di Stato.

Crisi in Rai alla vigilia dei palinsesti: tra malumori, defezioni eccellenti e proteste, Mara Venier e Antonella Clerici minacciano di non partecipare. Scopri tutti i retroscena. Tempesta in casa Rai: l’evento di presentazione dei palinsesti si complica. Si avvicina la fatidica giornata della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, ma anziché un’occasione di festa e annunci scintillanti, l’atmosfera che si respira sembra tutt’altro che serena. Napoli, che dovrebbe accogliere la grande parata di conduttori e dirigenti Rai il 27 giugno, rischia di vedere assenze pesantissime. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Rivolta In Casa Rai: La Protesta Di Mara Venier!

In questa notizia si parla di: casa - mara - venier - rivolta

Mara Venier e le condizioni di salute del marito Nicola Carraro: “Dopo 3 settimane in ospedale torniamo a casa” - Mara Venier rompe il silenzio sulle condizioni di salute del marito Nicola Carraro, recentemente dimesso dopo tre settimane di ricovero.

Mara Venier ha messo al primo posto la famiglia e il suo amato Nicola Carraro. La conduttrice di "Domenica In" ha saltato la presentazione dei Palinsesti Rai - dove è stato annunciato il presentatore che la accompagnerà nella prossima stagione, Gabriele Cor Vai su Facebook

Mara Venier in ospedale a Milano dal marito: la foto e la dedica ai medici; Mara Venier spiazza tutti: Lo faccio oggi sennò mi commuovo. Cosa è successo a Domenica In; Pierdavide Carone, la battuta di Mara Venier fa calare il gelo: Ma quando te..., telespettatori in rivolta | .it.

Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio: ''Ho pregato molto per mio marito'' - Torna Una Voce per Padre Pio, il concerto di beneficienza in onda da piazza della Santissima Annunziata a Pietralcina il 28 giugno in prima serata su Rai 1, condotto da Mara Venier. Scrive msn.com

Mara Venier, perché era assente alla presentazione dei palinsesti Rai? I problemi di salute del marito: «Dopo 8 mesi ci spostiamo» - La zia d'Italia viene confermata alla guida di Domenica In ma non si trovava a Napoli per l'evento ... Secondo msn.com