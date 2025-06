Rivivere il perduto paese | alla riscoperta di Nibbiano nelle vecchie fotografie

Scopri le radici e la memoria di Nibbiano attraverso una straordinaria mostra fotografica diffusa, che rivive il cuore del paese dal primo Novecento fino ai giorni nostri. Sabato 9 agosto alle 11 presso la scuola dell’Infanzia Anna Maria Canopi, immergiti in immagini che raccontano un passato ricco di storia e emozioni, arricchite da un documentario dedicato. Un viaggio nel tempo per riscoprire il valore e l’identità di Nibbiano, che non smette mai di sorprendere.

Sabato 9 agosto alle ore 11 alla scuola dell’Infanzia Anna Maria Canopi di Nibbiano di Alta Val Tidone, in via Roma, sarà inaugurata una mostra fotografica diffusa, sparsa anche in alcune vie del paese, con immagini dall’inizio del Novecento al 2000, insieme ad un documentario sul tema realizzato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: paese - nibbiano - rivivere - perduto

Com'era Nibbiano dai primi del 900 al 2000? La mostra fotografica diffusa in paese - Scopri il fascino di Nibbiano attraverso lo sguardo dei secoli: dalle prime fotografie del Novecento fino ai anni 2000, questa mostra fotografica diffusa invita cittadini e visitatori a riscoprire le radici e l’evoluzione del paese.

Festa della Repubblica, Archivi di Stato aperti in tutta Italia per rivivere la storia del paese - Festa della Repubblica, Archivi di Stato aperti in tutta Italia per rivivere la storia del paese. Lo riporta repubblica.it

Villaurbana, 75mila a fondo perduto per le attività imprenditoriali del paese - Nella prospettiva dello sviluppo economico del paese, a Villaurbana sono stati assegnati finanziamenti a fondo perduto a 10 realtà imprenditoriali presenti nel paese. Riporta unionesarda.it