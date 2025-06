Ritrovato Adone dopo 15 giorni | a Como il cane torna tra le braccia di chi non ha mai smesso di cercarlo

Dopo 15 giorni di speranza e ricerche infaticabili, Adone torna tra le braccia di chi non ha mai smesso di cercarlo. La sua storia, fatta di dedizione e affetto, si conclude con un lieto fine grazie all'attenzione di un cittadino che ha riconosciuto il cane dai cartelloni sparsi per Como. Un esempio di comunità unita e amore incondizionato, capace di trasformare la paura in gioia.

Ritrovato Adone nella roggia di Val Mulini, fotografato e individuato da un signore che aveva visto i cartelloni in tutta Como, e come non vederli. È una storia che scalda il cuore quella di Adone, il cane fuggito sabato 14 giugno a Como, nella zona di via Magenta, nei pressi del parcheggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: adone - como - ritrovato - cane

Ritrovato vivo il turista belga disperso da giorni: era scomparso da Torno.

