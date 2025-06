Ritorno di un videogioco di sport universitario dopo 15 anni da EA Sports

Dopo 15 anni di assenza, EA Sports annuncia con entusiasmo il ritorno di uno dei suoi franchise più amati dedicato al mondo universitario, segnando una rinascita per i giochi sportivi legati all’atletica accademica. Questo rilancio non solo celebra l’eredità storica, ma anche il crescente impegno nel rappresentare con realismo e passione le sfide e le vittorie degli atleti universitari. Il futuro del gioco si prospetta ricco di emozioni, innovazione e nuovi record da battere.

rilancio dei giochi sportivi universitari: EA Sports annuncia il ritorno di una serie storica. Negli ultimi anni, la crescente attenzione verso i diritti delle atlete e degli atleti universitari ha portato alla rinascita di alcuni titoli classici del mondo dello sport digitale. Tra questi, l’azienda EA Sports si prepara a rilanciare un vecchio franchise, confermando il suo impegno nel settore dei videogiochi dedicati al calcio e al basket collegiali. In questo contesto, si evidenzia l’atteso ritorno di due serie iconiche: NCAA Football e NCAA Basketball. La strategia di EA Sports mira a soddisfare le richieste di un pubblico appassionato e nostalgico, puntando anche sulla legalità e sui diritti dei giocatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritorno di un videogioco di sport universitario dopo 15 anni da EA Sports

In questa notizia si parla di: ritorno - sports - sport - anni

Franck Kessie vorrebbe tornare in Italia dopo i due anni trascorsi in Arabia Saudita Come riferito da Sky Sport, ci sarebbe l'interesse della Roma, del Napoli ma anche del Milan che starebbe pensando ad un suo possibile ritorno Vi piacerebbe rivederlo i Vai su Facebook

EA Sports anticipa il suo ritorno nel basket con il nuovo NCAA March Madness dopo 16 anni; Ariarne Titmus, il tumore a 23 anni e il ritorno alle Olimpiadi: «Prima che al nuoto, ho pensato alla possibilità di diventare madre in futuro; Home of Sports, il nuovo negozio adidas a Milano.

Sport, l'Italia si muove di più: calano i sedentari - Lo sport è prevalentemente praticato in impianti al chiuso (59,5%), ma è interessante notare il boom dell'attività svolta in casa, passata dal 13,5% al 20,2% in circa dieci anni; da questo ... Si legge su italiaoggi.it

Electronic Arts annuncia il ritorno sul campo da basket - Dopo il successo di College Football 25, Electronic Arts annuncia il ritorno del suo basket, con un focus sul circuito universitario. Lo riporta msn.com