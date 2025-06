Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 1 luglio | Paca ricatta Gracia Esther si ribella e chiama la polizia

Nel prossimo episodio di "Ritorno a Las Sabinas" in onda su Rai 1, le tensioni raggiungono il culmine: Paca, sfruttando la disperazione di Gracia, propone una mossa shock, mentre Esther si ribella al ricattatore, sfidandolo apertamente. La soap spagnola promette emozioni forti e colpi di scena che terranno gli spettatori col fiato sospeso. Non mancate a scoprire come si svilupperanno le vicende e quali decisioni prenderanno i protagonisti.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Paca coglie la disperazione di Gracia dopo il rapimento di Lucas per avanzare una proposta shock. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Esther sfida apertamente il ricattatore mettendo a rischio non solo la vita di Lucas, ma anche quella di Miguel. Nell'episodio precedente Gracia è angosciata: suo figlio Lucas non è mai arrivato dalla nonna a Barcellona e il suo telefono risulta irraggiungibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it