Risultati Mondiale per Club LIVE | la Fluminense chiude in vantaggio il primo tempo contro l’Inter annullato il raddoppio

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America, mentre la Fluminense si distingue chiudendo il primo tempo in vantaggio contro l'Inter, che ha visto annullato il raddoppio. La Juventus, impegnata nel girone G, si prepara ad affrontare questa competizione ricca di colpi di scena. Restate con noi per gli aggiornamenti live e tutte le novità sulla classifica e il percorso delle squadre in questa affascinante kermesse internazionale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall)

