Risultati Mondiale per Club LIVE | Kane cala il poker e fa volare il Bayern Monaco ai quarti Flamengo eliminato

Il Mondiale per Club infiamma l’America con emozioni senza sosta: Kane firma un poker da sogno, spingendo il Bayern Monaco ai quarti di finale, mentre Flamengo viene eliminato. La competizione si anima tra sorprese e grandi prestazioni, con la Juventus impegnata nel girone G. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite come si sta delineando il percorso verso il trionfo. La sfida è ancora tutta da scrivere!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Kane cala il poker e fa volare il Bayern Monaco ai quarti, Flamengo eliminato

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - kane

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

La neo squadra di Simone Inzaghi domina la classifica dei giocatori più pagati fra quelli che parteciperanno al Mondiale per Club. Il club arabo infatti, occupa le prime sei posizioni della top 10, chiusa da Mbappé, Kane, Haaland e Salah. Vai su Facebook

Flamengo-Bayern Monaco 2-4: la squadra di Kompany è ai quarti; Doppio Kane, il Flamengo non ha scampo. Bayern ai quarti, che sfida col Psg; Mondiale per Club: Flamengo-Bayern 2-4, tedeschi ai quarti con il Psg.

Super Bayern, Kane doppietta: al Flamengo non basta Jorginho. Kompany ai quarti sfiderà il Psg - 2 ai brasiliani ed eliminano la formazione di Danilo e Alex Sandro dal Mondiale per Club ... Segnala tuttosport.com

Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi di finale: tutti i risultati e le classifiche aggiornate - Tutti i risultati e le classifiche dei gironi dopo le partite del Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve. Come scrive calcionews24.com